Zambrano pide a la CSJ revisar y revertir memorándum sobre identidad de género ante rechazo de algunos grupos

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitó públicamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, que el Pleno de Magistrados revise o revierta el memorándum relacionado con el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en el sistema judicial, argumentando que la medida ha generado preocupación y rechazo entre diversos sectores de la sociedad.

El presidente del Congreso Nacional planteó la solicitud al titular de la CSJ, Wagner Vallecillo, durante la entrega del anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

“Hay un tema con el respeto debido. Le solicitaríamos, porque hay varios diputados que nos han estado pidiendo tocar el tema del memorándum que aborda la ideología de género, si se pudiera revisar o dentro de sus facultades revertir, porque ya empieza a levantar muchos grupos en contra en las iglesias, padres de familia y grupos provida”, expresó Zambrano.

El titular del Legislativo señaló que la petición se realiza de manera respetuosa al Pleno de Magistrados y reiteró la disposición del Congreso Nacional de mantener una relación de cooperación institucional con el Poder Judicial.

“Seguiremos trabajando de la mano con la Corte. No va a ser la primera vez; vamos a trabajar hasta el final con esta Corte y podemos mandarle un mensaje al pueblo de que podemos trabajar con el debido respeto como poderes independientes”, manifestó.

La controversia surge a raíz de un memorándum emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se instruye a los jueces en materia penal a propiciar el registro expreso de la identidad de género autopercibida de las personas y considerar el nombre elegido por éstas durante los procesos judiciales.

Entre los sectores que han expresado su rechazo figura la Confraternidad Evangélica de Honduras, que este día manifestó su oposición al Memorándum No. 02-2026, emitido el 2 de junio por la magistrada Rubenia Esperanza Galeano.

La organización religiosa solicitó a la Corte Suprema de Justicia y al Pleno de Magistrados dejar sin valor ni efecto el documento, argumentando que, a su juicio, contraviene disposiciones de la Constitución de la República.

El debate sobre el memorándum continúa generando reacciones entre sectores religiosos, organizaciones provida y actores políticos, mientras se espera una eventual respuesta de la Corte Suprema de Justicia a las solicitudes de revisión planteadas. LB