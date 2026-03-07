Zambrano pide a EEUU no dejar impune lo denunciado por Fiscal Bondi sobre pago de Maduro a Honduras para transportar drogas

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano recordó este sábado la denuncia de la fiscal de EEUU, Pam Bondi, quien aseguró que las autoridades gubernamentales anteriores cobraban “peaje” a las narcoavionetas que cruzaban por territorio hondureño, y pidió que los hechos no queden impunes.

“Recuerden que la Fiscal General de Estados Unidos denunció que el gobierno anterior había espacio libre para las narcoavionetas que pasaban como por su casa y que era casi era casi seguro que pagaban a algunas autoridades. Esos hechos no van a quedar impunes, tienen que investigarse y el gobierno de Estados Unidos tiene la información qué persona o qué exfuncionarios del gobierno anterior autorizaban, permitían o recibían algún tipo de pago porque no lo dijo cualquier persona, lo dijo la Fiscal General de Estados Unidos, una de las personas más informadas a nivel mundial”, declaró Zambrano en una visita al hogar El Buen Samaritano en San Pedro Sula.

Sobre la cumbre en la que participa el presidente Nasry Asfura en Miami este sábado, Zambrano mencionó que buscar eliminar los aranceles impuestos por EEUU sería uno de los objetivos fundamentales de la actual administración, aprovechando la relación con Estados Unidos que abran las puertas de Honduras hacia los inversionistas.

“Hoy existe un clima de seguridad jurídica, de paz, de calma y que la inversión se les va a respetar”, remarcó el jefe del Legislativo.

Consultado sobre las relaciones con China y Taiwán, el presidente del Parlamento reiteró que haber rotó con Taipéi para irse con Beiging fue más una decisión de carácter ideológico.

“Hemos visto que el resultado de una relación con China Continental no fue lo esperado, fue más en el ámbito ideológico, el cambio de relaciones diplomáticas y lo digo yo como diputado del sur, una de las zonas más afectadas de este cambio de relaciones fuimos nosotros en Choluteca, con el sector camaronero que perdió más de 15 mil empleos directos”, arguyó.

Insistió que “hemos subido más a fin a Taiwán y lo digo: Taiwán ha traído más beneficios al pueblo hondureño en diferentes sectores. Hoy China, de casi tres años no hemos visto ningún resultado, más bien han afectado al comercio local porque esa relación con China más bien ha quebrado a los pequeños comerciantes aquí en San Pedro Suela y en diferentes ciudades”. JS