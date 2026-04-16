Zambrano llama a “Mel” Zelaya “Don Anarquía”,  luego que el expresidente lo comparará con Manuel Bonilla  

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que el expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, ha sido uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden en el país durante los últimos 20 años y lo llama “Don Anarquía”.

Zambrano reaccionó a través de sus redes sociales a un X posteado por el exgobernante quien comparó al titular del Poder Legislativo con Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional.

“El 8 de febrero de 1904, Manuel Bonilla disolvió el Congreso y encarceló diputados por no someterse. Hoy, Tomás Zambrano sigue ese camino: pretende silenciar a la oposición, imponer ley mordaza y robar salarios por protestar. No es patrón de nadie. Los diputados representan al pueblo, y tienen que defenderlo. Cuando se viola la Constitución por venganza con juicios políticos y se concentra el poder, nace el absolutismo que corrompe despoja y saquea con impunidad”, posteó Zelaya.

En ese sentido, Zambrano respondió “dice quien ha sido uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden en el país durante los últimos 20 años”.

Agregó “Don Anarquía” nunca le ha gustado cumplir la ley; ha hecho de vivir al margen de las normas una constante, y por eso le incomoda cualquier intento de construir orden, armonía y paz.

Como bien lo señala Proverbios 11:29: “El que turba su propia casa heredará el viento”.

“El orden es reflejo de la paz de Dios en el corazón; quien vive en permanente confusión, difícilmente puede comprenderlo”, apuntó. IR