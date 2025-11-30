Zambrano llama a la estructura del Partido Nacional a fortalecer su trabajo electoral

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano llamó este domingo a la militancia nacionalista a redoblar esfuerzos en la movilización electoral, asegurando que el trabajo de base será determinante para el resultado de la jornada.

En un mensaje difundido en redes sociales, Zambrano felicitó al “equipo electoral del Partido Nacional” desplegado en mesas de votación, centros de información, barrios y colonias del país.

Describió a la estructura partidaria como una “infantería experta en ganar elecciones”.

El llamado es para la población hondureña, a los jóvenes, a las mujeres, a los de la tercera edad, nadie se quede sin salir a votar, dijo Zambrano.

Honduras elige este domingo a las nuevas autoridades que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El Consejo Nacional Electoral ha habilitado a 6.4 millones de hondureños para que puedan ejercer el sufragio este domingo. IR