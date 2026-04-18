Zambrano instruye acciones para contrarrestar violencia en estadios y responder a invasiones de tierra

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano anunció acciones para detener la violencia en los estadios de fútbol, así como para enfrentar el problema de las invasiones de tierra en Honduras.

Instruyó a la Comisión de Deportes del CN, para que se reúna con la Policía Nacional, dirigentes de los equipos de la Liga Nacional para que busquen aplicar la Ley de Prevención de Violencia en los estadios.

“No queremos más violencia en los estadios. Estos recintos son para compartir en familia”, señaló.

Advirtió que si el Congreso Nacional tiene que tomar nuevas medidas para garantizar paz en los recintos deportivos, lo hará con base a la normativa vigente.

En el campo de las invasiones de tierra, refirió que la Comisión de Seguridad sostendrá reuniones con todos los operadores de justicia para prevenir este flagelo y se garantice el respeto a la propiedad privada y la generación de empleos.

Zambrano resumió que la semana cerró con la aplicación de juicios políticos para altos cargos de entes electorales que pusieron en peligro la democracia de Honduras.

Cerró asegurando que “este Congreso no le fallará al pueblo hondureño”. JS