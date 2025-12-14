Zambrano felicita a su amigo Kast por haber ganado la presidencia en Chile

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano felicitó a quien llamó “mi amigo” al ultraderechista José Antonio Kast por haber ganado este domingo las elecciones presidenciales en Chile.

“Gracias a Dios se va terminando la peste del socialismo”, dijo el diputado nacionalista.

“Muchas Felicidades a nuestro amigo el presidente electo de Chile @joseantoniokast, continúan los vientos de libertad en Latinoamérica, gracias a Dios se va terminando la Peste del socialismo en la región, hoy triunfo la Democracia en chile, eligieron el mejor Hombre que trabajará para sacar adelante su país”, expresó Zambrano en su red social X.

Kast se impuso este domingo por un amplio margen sobre la izquierdista Jeannette Jara, con más del 83 % de los votos escrutados.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. JS