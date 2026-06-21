Zambrano felicita a De la Espriella tras elecciones en Colombia

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó a través de la red social X a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde el candidato Abelardo de la Espriella se perfila como ganador, según el conteo preliminar.

Zambrano felicitó al virtual mandatario colombiano al señalar que Colombia tomó una decisión «valiente y contundente» en las urnas.

En su mensaje, el legislador hondureño expresó que este resultado “no solo representa una victoria para Colombia, sino para todas las fuerzas democráticas de Latinoamérica que creemos en el orden, la libertad y el imperio de la ley”.

Asimismo, manifestó su confianza y deseo de cooperar con el nuevo gobierno colombiano al afirmar que bajo su mandato Colombia consolidará su prioridad en la defensa de las libertades individuales y en la libre empresa.

«¡Que el rugido del «Tigre» sea el motor del renacimiento de una Colombia libre, fuerte y segura! En Honduras celebramos tu victoria» enfatizó Zambrano.

El titular del legislativo también señaló que los resultados electorales deben ser aceptados y criticó lo que calificó como una narrativa recurrente de la izquierda, en referencia a lo expresado por el actual presidente colombiano Gustavo Petro.

El pronunciamiento se produce tras conocerse el avance del escrutinio en Colombia, donde Abelardo de la Espriella, con el 99.80 % de mesas informadas, obtuvo el 49.65 % de los votos, consolidándose como ganador de la contienda electoral. AD