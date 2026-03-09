Zambrano exige eliminar pasaportes diplomáticos vitalicios: Es un abuso, deben devolverlos ya

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo impulsará la derogación del reglamento que permite otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios, al calificar la medida como un “exceso y abuso” contra el Estado hondureño.

“Vamos a hacer las correcciones debidas y el Congreso Nacional va a acompañar la eliminación de ese reglamento que no es más que un exceso y abuso”, afirmó Zambrano, al tiempo que exigió que todos los funcionarios que finalizaron su mandato el 27 de enero devuelvan los pasaportes diplomáticos.

El diputado fue enfático al señalar que los cargos públicos son temporales, por lo que no es correcto que quienes dejan sus funciones continúen gozando de privilegios diplomáticos.

“No es posible que exfuncionarios tengan un pasaporte diplomático vitalicio. Estos cargos son transitorios; cuando se terminan tienen que devolver sus pasaportes”, subrayó.

Zambrano también extendió el llamado a integrantes de otras fuerzas políticas, incluyendo su propio partido.

“Si hubiera diputados del Partido Nacional que tienen pasaportes diplomáticos y han terminado sus funciones, que devuelvan ese documento”, expresó, reiterando que el Congreso respaldará la derogación del decreto. “No pueden jugar con el Estado hondureño”, agregó.

Las declaraciones del presidente del Legislativo surgen luego de que se revelara que el excanciller Enrique Reina, en los últimos días de su gestión, impulsó un reglamento de 15 artículos que permite otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios a funcionarios de élite de la diplomacia hondureña.

El reglamento fue aprobado por la Cancillería el 6 de mayo de 2025 y posteriormente publicado el 14 de junio de 2025 en el diario oficial La Gaceta, lo que desató cuestionamientos en el ámbito político y social sobre el uso de privilegios diplomáticos una vez concluido el servicio público.LB