Zambrano exige acciones a operadores de justicia y recuerda “Congreso ya aprobó las herramientas legales”

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, demandó acciones inmediatas a los órganos de seguridad y recordó que “Congreso ya aprobó las herramientas legales” para combatir la criminalidad.

Se tienen que realizar acciones inmediatas y conjuntas de la Policía Nacional, Ministerio Público, inteligencia y Fuerzas Armadas: operativos de saturación territorial, preservación estricta de evidencias y captura sin contemplaciones de los responsables.

El Congreso ya aprobó las herramientas legales para luchar contra este tipo de criminales, Ahora corresponde aplicarlas con todo el peso de la Ley, dijo el presidente del Poder Legislativo.

Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada.



Se tienen que realizar acciones inmediatas y conjuntas de la Policía Nacional, Ministerio Público, inteligencia y Fuerzas… — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 21, 2026

El parlamentario se solidarizó con las familias de todos los hondureños asesinados este jueves en distintos hechos violentos en el territorio nacional.

Al menos 10 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

En otro hecho, Al menos cinco personas muertas y otras heridas dejó como saldo un enfrentamiento entre miembros de la Policía y un grupo criminal en Corinto, Omoa, Cortés, norte de Honduras.

El presidente del Congreso exigió acciones inmediatas ante estos hechos violentos de las últimas horas. (RO)