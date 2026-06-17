Zambrano a Libre: “No han leído la ley y están mintiendo”

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó con fuertes señalamientos contra la bancada de Libertad y Refundación (Libre), previo a la sesión de este miércoles para discutir las reformas a la Ley Marco del subsector Energético.

Zambrano afirmó que las críticas de Libre responden a intereses políticos y sostuvo que los diputados de esa bancada son incapaces de «leer 40 páginas” y difunden información incorrecta sobre una supuesta privatización de la ENEE.

“El discurso de Libre ha sido la privatización, pero están mintiendo. Yo los invito a leer el dictamen, porque aquí no existe privatización, no se vende la ENEE a pedazos”, expresó el titular del Legislativo, al defender la propuesta en discusión.

El presidente del Congreso insistió en que la reforma incluye un “blindaje legal” que garantiza que la estatal eléctrica se mantenga como propiedad del Estado, y que las modificaciones buscan únicamente ordenar y rescatar financieramente a la institución.

Debate podría ampliarse tras el receso

La sesión del Poder Legislativo hoy contempla como elemento principal en su agenda avanzar en el segundo debate de las reformas al sistema eléctrico nacional.

Zambrano explicó que el pleno mantendrá la discusión abierta con técnicos del sector energético, entre ellos el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CREE), Héctor Corrales.

Por este motivo, Zambrano indicó que, en caso que no se llegue a un consenso en este segundo debate, el proyecto podría retomarse en una convocatoria extraordinaria tras el receso legislativo.

Según dijo el diputado, la situación financiera de la ENEE es crítica, con pérdidas que oscilan entre 16,000 y 18,000 millones de lempiras anuales, por lo que considera urgente la aprobación de medidas estructurales para su rescate

“El sector laboral está respaldando la iniciativa porque ya leyeron bien el dictamen y existe un blindaje completo. No existe privatización, no se vende el ENEE a pedazos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el Congreso mantendrá el diálogo con las bancadas y no descartó que la aprobación final del decreto se pueda dar esta semana, pero necesitaría consenso de todas las bancadas para en esta jornada. AD