Zambrano destaca que Honduras vive ambiente de estabilidad política, “caos y violencia” quedaron atrás, dice

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que Honduras vive un ambiente de estabilidad política, al tiempo que anunció avances en la ampliación de servicios de salud y lanzó fuertes críticas en contra el Partido Libertad y Refundación (Libre).

– Negó que el Partido Nacional haya abandonado a la consejera Cossette López.

Durante una gira por distintas comunidades de Copán, el titular del Legislativo resaltó el “calor humano” recibido por la población y destacó el papel de las familias emprendedoras como motor de la economía local.

Señaló que este tipo de iniciativas, muchas vinculadas al turismo y al comercio, deben replicarse en otros departamentos con el apoyo de cámaras empresariales y autoridades gubernamentales. “Estas actividades representan el sustento de muchas familias, y desde el gobierno debemos respaldarlas”, expresó.

Consultado sobre los avances en salud, Zambrano citó sobre la reciente aprobación de un decreto orientado a fortalecer los servicios de diálisis en el país, particularmente en el departamento de Cortés.

Indicó que el siguiente paso será definir los mecanismos de asignación de recursos para ampliar la cobertura, ante el incremento de pacientes con insuficiencia renal. “Estamos hablando de miles de hondureños que requieren conectarse a estas máquinas tres veces por semana; es una responsabilidad del Estado atender esta necesidad urgente”, afirmó.

Caos y violencia quedaron atrás

En el plano político, Zambrano sostuvo que actualmente prevalece un clima de diálogo y consenso en el Congreso Nacional, destacando que las sesiones continúan con normalidad. En ese contexto, cuestionó a Libre, al que acusó de mantenerse en confrontación pese a haber perdido respaldo popular en las pasadas elecciones. “Ha ganado la unidad y el diálogo; el caos y la violencia quedaron atrás”, manifestó.

“Libre nunca más dijo el pueblo hondureño y apunten que esa palabra es profética, Libre jamás va a volver al poder porque le fallaron a Honduras”, tachó.

Igualmente, el dirigente del Partido Nacional aseguró que dicha institución política cumplirá con las demandas ciudadanas y defendió el papel del actual gobierno en la conducción del país. También rechazó señalamientos sobre un supuesto abandono hacia figuras vinculadas al proceso electoral como la consejera Cossette López, reiterando el respaldo del partido en el poder.

En conclusión, Zambrano se refirió al proceso de selección de nuevas autoridades en órganos electorales, tras la destitución de varios funcionarios, y planteó dos posibles vías: permitir que Libre proponga nuevos representantes bajo las instrucciones de Mel para boicotear el proceso electoral o abrir el espacio a miembros de la sociedad civil para garantizar imparcialidad. “Ese será parte del diálogo que se desarrollará en los próximos días”, finiquitó. JS