Zambrano destaca el retorno al orden, la legalidad y la disciplina dentro del CN en primeros 100 días

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano aseguró que los primeros 100 días de gestión al frente del Poder Legislativo han estado marcados por el retorno al orden, la legalidad y la disciplina dentro del hemiciclo.

A través de una carta abierta dirigida al pueblo hondureño, el titular del Legislativo afirmó que el Congreso ha comenzado a recuperar la confianza ciudadana tras años de cuestionamientos y desgaste institucional.

Zambrano destacó que durante este período se impulsó una agenda enfocada en la aprobación de iniciativas orientadas al desarrollo económico, la salud, la seguridad y la generación de empleo.

Sostuvo que en apenas cien días se presentaron cuatro veces más iniciativas de ley que en todo el año 2025 y se aprobaron casi el doble de mociones, reformas y nuevas leyes en comparación con el año legislativo anterior.

Entre las acciones mencionó la aprobación de leyes para fomentar el empleo juvenil mediante la Ley de Empleo Parcial, así como medidas para reducir la mora quirúrgica y garantizar el abastecimiento de medicamentos a través de la Ley de Atención Prioritaria en Salud.

Asimismo, resaltó iniciativas vinculadas a la reactivación económica y proyectos de infraestructura vial para mejorar las carreteras del país.

En materia de seguridad, el Congreso también promovió reformas al Código Penal y Procesal Penal con el objetivo de fortalecer el combate contra la extorsión y otros delitos que afectan a la población hondureña, afirmó.

Zambrano sostuvo que estas acciones buscan responder a las principales demandas ciudadanas y contribuir a la recuperación de la estabilidad y la confianza en las instituciones públicas.

El presidente del Legislativo también defendió las medidas internas adoptadas por los diputados para transparentar el funcionamiento del Congreso Nacional, entre ellas mencionó la reducción salarial para quienes no asistan a sesiones, sanciones contra desórdenes en el hemiciclo y la eliminación de cheques de ayuda social entregados a nombre de parlamentarios.

Zambrano expresó que los primeros 100 días representan apenas el inicio de una nueva etapa para el Congreso Nacional, reiteró que la meta es reconstruir una Honduras con mayores oportunidades, asegurando que el trabajo conjunto entre las diferentes bancadas permitirá avanzar hacia una institución más cercana a la ciudadanía y enfocada en resolver los problemas del país. PD/IR