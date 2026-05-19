Zambrano descarta construcción de cárceles en islas del pacífico o atlántico, y reafirma a militares en las calles

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano amplificó las reformas penales aprobadas anoche en ese poder del Estado, y reafirmó que la construcción de nuevas cárceles no se harán en islas del pacífico o atlántico, asimismo que los militares acompañarán a la Policía en las tareas de seguridad ciudadana.

Citó que la iniciativa de reformas penales para luchar contra las maras y pandillas fue remitida por el Poder Ejecutivo, y a solicitud de los operadores y entes de seguridad del Estado.

Detalló que la demanda de los operadores de seguridad y justicia es un andamiaje legal para una estrategia de contrarrestar a la criminalidad común y organizada.

“Se crea un trabajo interinstitucional y en equipo, además en planificación para luchar frontalmente contra la delincuencia. Después de varios años sin ofrecer mano dura se exige poner orden y que se ofrezca seguridad al pueblo hondureño, que se tomen medidas y acciones”, declaró.

Zambrano explicó que la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), será dependiente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los que harán una reglamentación y si se ocupan montos adicionales al que existe en el presupuesto cada una de las dependencias, será la secretaría de Finanzas que identificará los recursos.

El jefe del Legislativo dijo que prevé que las reformas aprobadas se publiquen en los próximos días en el diario oficial La Gaceta para que la ANC sea reglamentada y comience operaciones lo más pronto posible para comenzar a ofrecer respuestas a la población.

Sobre la construcción de nuevas cárceles no contempla la edificación en las Islas del Cisne, lo que a su criterio, “está en los cuernos de la luna, sabemos que eso fue una sombrilla política del gobierno anterior, era imposible llevar la construcción de la cárcel a las Islas del Cisne”.

[LEER] Reformas penales: declaran terroristas a las maras y militares de frente en combate al crimen

Amplió que hay centros penales que se construyeron en gobiernos nacionalistas que se hicieron con parámetros de seguridad de EEUU. Adicionó que las instalaciones son adecuadas, pero ha existido corrupción por los que manejan los recintos penales.

Citó que en el decreto aprobado se le da la facultad a las FFAA para el manejo y que den seguridad en los centros penales de Honduras. Asimismo, la Secretaría de Finanzas deberá identificar los recursos, créditos y financiamientos o colocación de bonos para la construcción de las cárceles.

Reiteró que la edificación de estas nuevas cárceles no se hará en las Islas del Cisne, tampoco en una isla del Pacífico ni del Atlántico, al tiempo que especificó existen terrenos que son propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP) donde perfectamente se levantarías estas obras.

Reconoció que con las cárceles que se tiene no es suficiente, por lo que pidió no politizar los temas porque de lo que se trata es darle seguridad a la población.

Igualmente, el presidente Zambrano refirió que agentes policiales y militares deberán salir a las calles para fortalecer la seguridad ciudadana. JS