Zambrano cuestiona fallos judiciales en caso Koriun y  los vincula al nombramiento irregular de jueces

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, arremetió contra el sistema judicial hondureño al señalar que recientes fallos vinculados al caso Korium evidencian deficiencias en la designación de jueces durante la pasada administración.

El parlamentario sostuvo que muchas de las resoluciones “incomprensibles” responden a nombramientos realizados sin criterios técnicos, donde prevalecieron intereses políticos y de compadrazgo por encima de la carrera judicial y la experiencia profesional.

“¿Y después se preguntan si era necesario hacer cambios en la dirección de la CSJ?”, cuestionó Zambrano, al tiempo que remarcó que el caso Korium representa una deuda pendiente de justicia para el país y una “mancha” en las autoridades salientes del Poder Judicial.

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En ese sentido, aseguró que desde el Congreso Nacional se mantendrán vigilantes para impulsar reformas que fortalezcan el sistema judicial y garantizar que el caso no quede en la impunidad. “No vamos a quitar el dedo del renglón”, enfatizó.

La polémica se da en medio de recientes movimientos en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, luego de que su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, presentara su renuncia al Congreso Nacional.

La dimisión ocurrió tras el anuncio de un posible juicio político en su contra, proceso que fue suspendido luego de su salida de la presidencia del Poder Judicial. No obstante, Obando continúa en funciones como magistrada.LB