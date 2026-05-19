Zambrano convoca a sesión de pleno para este martes a las 4:00 de la tarde

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a los diputados y diputadas de las diferentes bancadas a sesión ordinaria de pleno para este martes 19 de mayo a las 4:00 de la tarde.

La convocatoria fue anunciada este lunes a través de los canales oficiales del Poder Legislativo, donde se informó que la sesión se desarrollará en el hemiciclo legislativo con la participación de los congresistas de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

Hasta el momento no se ha detallado la agenda oficial que será discutida durante la sesión plenaria.

Este lunes en la sesión se aprobaron por unanimidad las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para endurecer las medidas que ayuden a contrarrestar la extorsión y el crimen organizado. IR