Zambrano convoca a plataformas de transporte para discutir su regulación en Honduras

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomaas Zambrano, convocó a la Comisión de Transporte y a representantes de plataformas de movilidad como Taxis VIP, Uber, Driver y otros servicios similares para una reunión de trabajo que se llevará a cabo este martes a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del Poder Legislativo.

La iniciativa surge en medio del debate sobre la necesidad de regular todos los sistemas de transporte que operan en el país.

Zambrano indicó que cualquier modalidad de transporte debe funcionar bajo un marco legal que garantice seguridad para los usuarios, competencia justa y orden dentro del sector.

De acuerdo con el llamado, el Congreso Nacional reconoce la importancia de ofrecer a la ciudadanía alternativas modernas, seguras y confiables de movilidad. Sin embargo, enfatizó que estos servicios deben estar debidamente legalizados y sujetos a la regulación estatal para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Sostuvo que durante la reunión escucharán los planteamientos y preocupaciones de las plataformas digitales, con el objetivo de avanzar en la construcción de una propuesta integral que beneficie tanto a los usuarios como a los diferentes actores del sector transporte.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se convocará a otros sectores vinculados al transporte público y privado para ampliar el diálogo y buscar consensos que permitan establecer reglas claras para todas las modalidades de movilidad que operan en Honduras. IR