Zambrano considera que atentado en cena de Trump con corresponsales de EEUU representa la maldad ante quienes defienden la libertad

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, consideró que el atentado en el evento de corresponsales de la Casa Blanca representa la maldad contra las figuras que defienden la libertad.

El atentado ocurrido durante el evento de corresponsales de la Casa Blanca nos enfrenta a una realidad incómoda pero innegable: la maldad existe, y con frecuencia se dirige contra quienes defienden la libertad, la justicia y el orden.



Expresamos nuestra solidaridad con el… https://t.co/qLUNOOo01v — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 26, 2026

A través de su cuenta de red social “X”, Zambrano reaccionó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama Melania Trump y otras figuras en una cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel en Washington DC.

“El atentado ocurrido durante el evento de corresponsales de la Casa Blanca nos enfrenta a una realidad incómoda pero innegable: la maldad existe, y con frecuencia se dirige contra quienes defienden la libertad, la justicia y el orden”, posteó Zambrano.

Expresó su solidaridad al mandatario estadounidense y su equipo por este episodio violento.

Sostuvo que la violencia nunca será el camino correcto a la paz, justicia, libertad y el orden.

Señaló que las personas que creen en la democracia, el Estado de derecho y la dignidad humana deben mantenerse firmes y no dejarse intimidar por otros.

Finalmente, reflexionó que la historia demuestra que, frente al odio, siempre prevalece la convicción de quienes luchan por la libertad. AG