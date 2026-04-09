Zambrano confirma que esta tarde se sometería a juicio político a funcionarios de organismos electorales

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que para la tarde de hoy se tiene prevista la aplicación de un juicio político contra tres altos funcionarios: el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado del TJE, Mario Morazán; y la consejera suplente, Karen Rodríguez.

– Si se logran los 86 votos: Los tres funcionarios serán suspendidos de sus cargos de forma inmediata este mismo día.

Zambrano detalló que, según reportes recibidos por parte de diversos diputados anoche, ya se cuenta con las firmas necesarias para dar inicio al proceso. No obstante, el parlamentario enfatizó que su labor primordial antes de la sesión será verificar la certeza de los apoyos, pues el margen de error lleva un riesgo.

La aplicación del juicio político requiere de una mayoría calificada (86 votos). Zambrano advirtió sobre las consecuencias de un fracaso en la votación: Si se somete a discusión y no se alcanzan los 86 votos, no se podrá volver a intentar el proceso contra estos funcionarios sino hasta el próximo año.

De concretarse el respaldo necesario, los señalados serán citados a audiencias ante una comisión especial ya integrada por los diputados:

Jorge Cálix,Mario Pérez,Kilvett Bertrand,Luz Ernestina Mejía y Antonio Rivera Callejas.

En la mira: Diputados de la Comisión Permanente

El diputado presidente también se refirió a la posibilidad de extender estas acciones legales hacia sus colegas en el Congreso. Como profesional del derecho, Zambrano afirmó que existe sustento jurídico para proceder contra quienes integraron la Comisión Permanente.

«Hay méritos para aplicarles juicio político, pero, al igual que en el caso anterior, se deben tener asegurados los votos antes de proceder», concluyó. LB