Zambrano confirma que el lunes habrá sesión para aprobar los primeros decretos

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que el lunes habrá sesión legislativa para aprobar las primeras iniciativas del período 2026-2030.

Zambrano se apersonó este domingo al Museo de la Identidad Nacional (MIN) para la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central.

Comentó que vendrá mejores cosas y proyectos para la capital hondureña con Zelaya como alcalde.

En otro tema, indicó que ha dialogado con el presidente electo Nasry Asfura sobre el plan de gobierno.

Manifestó que a las 11:00 de la mañana es la instalación del nuevo Congreso Nacional, que suspenderán la sesión, y se reanudará en horas de la tarde para presentar las primeras iniciativas.

“Hoy tenemos la instalación, posteriormente, la vamos a suspender por algunas horas, y convocaríamos después de las 3:00 de la tarde, y mañana estaríamos convocando a sesión a aprobar estos dictámenes”, dijo a periodistas.

Zambrano indicó que el Congreso Nacional estuvo seis meses sin trabajar y que ya es momento de resolver las necesidades.

También confirmó que en la instalación de la primera legislatura asistirá la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. AG