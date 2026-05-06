Zambrano califica audios de “burda fabricación” y anuncia acciones legales

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, se pronunció por primera vez de manera oficial sobre la polémica de los audios que han circulado en los últimos meses, asegurando que se trata de material falso y parte de una campaña de desinformación.

– Zambrano advirtió que, una vez se obtengan los resultados de los análisis forenses, se procederá a interponer acciones legales.

En un mensaje dirigido al pueblo hondureño, Zambrano afirmó que las grabaciones no corresponden a su voz ni a la de otros involucrados, señalando incluso que algunas presentan acentos extranjeros, como colombiano o nicaragüense, lo que a su juicio evidencia una “burda fabricación”.

“El Congreso Nacional acaba de aprobar el envío de estos audios a laboratorios especializados en Estados Unidos para realizar un peritaje internacional”, indicó el titular del Legislativo, con el objetivo de esclarecer la autenticidad del material.

Zambrano advirtió que, una vez se obtengan los resultados de los análisis forenses, se procederá a interponer acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir contenido que, según dijo, atenta contra el honor de varios hondureños.

El pronunciamiento se produce luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobó una moción presentada por el diputado Lenín Valeriano, mediante la cual se exhorta al Ministerio Público a realizar peritajes técnicos a las grabaciones.

La iniciativa establece que los análisis deberán ser efectuados por expertos independientes, tanto nacionales como internacionales, con el fin de verificar la autenticidad de los audios que han generado debate en la opinión pública.

El presidente del Legislativo aseguró que no permitirán que este tema desvíe la atención de los principales problemas del país, reiterando su compromiso de continuar trabajando en soluciones para la población.LB