Zambrano anuncia que entre jueves y viernes será primera reunión para consensuar junta directiva del CN

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, estimó que entre jueves y viernes se reunirá el equipo designado para con la comisión de los liberales para negociar la junta directiva del Congreso Nacional.

Comentó que este miércoles, se ha reunido los diputados electos del Partido Nacional para nombrar una comisión negociadora para dialogar y consensuar con los liberales.

Zambrano indicó que la junta directiva del Congreso Nacional debe estar integrada por nacionalistas, liberales, Demócrata Cristiana (DC) y del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Sostuvo que debe prevalecer el diálogo y que no haya rompimiento del orden constitucional en la elección de la junta directiva.

Zambrano reconoció que debido a la cantidad de diputados que obtuvo los liberales son legítimas sus aspiraciones de presidir el Congreso Nacional, pero que lo más conveniente es que un nacionalista sea el próximo presidente.

“A Honduras le conviene que sea complementario desde el Congreso Nacional con el gobierno, en la historia hemos visto un Poder Legislativo presidido por liberal boicoteando el Ejecutivo con un presidente liberal”, recordó.

Añadió que ha habido momento que los liberales tienen la presidencia de la República como del Congreso Nacional, y ambos no se ponen de acuerdo, causando conflicto en el país.

Por otro lado, consultado por las acciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de anular las elecciones generales; contestó que éste debe irse a su casa.

“Redondo en vez de irse para su casa que vaya arreglando las maletillas en su oficina, que se vaya a su casa y deje de estar utilizando el Congreso Nacional para callar, perseguir y amenazar a otros funcionarios”, declaró.

Sobre un posible juicio político al Fiscal General, Johel Zelaya, respondió que por ahora está enfocado en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional. AG