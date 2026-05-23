Zambrano anuncia nueva agencia de investigación y promete endurecer lucha contra el crimen

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, indicó que el Legislativo actuó de inmediato para fortalecer la lucha contra las estructuras delictivas en el país como respuesta a la reciente ola de violencia.

A través de una publicación en la red social X, Zambrano destacó la aprobación de la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, la cual buscará unificar labores de inteligencia entre las distintas instituciones de seguridad del Estado.

El titular del Legislativo respaldó el despliegue de las Fuerzas Armadas de Honduras en apoyo a la Policía Nacional de Honduras para reforzar la vigilancia en barrios considerados de alta peligrosidad.

Zambrano sostuvo que existe una planificación para incrementar la presencia de cuerpos de seguridad en sectores afectados por la violencia y reiteró que las nuevas acciones forman parte de las propuestas impulsadas por el presidente Nasry Asfura.

También destacó las recientes reformas al Código Penal, que incluyen el endurecimiento de penas contra la extorsión y la declaración de maras y pandillas como grupos terroristas.

“El Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño”, expresó el titular del Poder Legislativo al defender las iniciativas aprobadas en materia de seguridad. AD