Zambrano agradece a María Elvira Salazar su apoyo a la defensa de la democracia hondureña

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, agradeció en las últimas horas a la representante estadounidense María Elvira Salazar por sumarse al apoyo de la defensa de la democracia durante el proceso electoral de Honduras.

En las últimas horas, Zambrano posteó una foto con la congresista estadounidense en su cuenta de red social “X” para agradecerle el apoyo contra el proyecto del “Socialismo del siglo XXI”.

Zambrano expresó que Salazar tuvo una incansable y valiente labor para impedir que el Socialismo del Siglo XXI sumara a Honduras a su lista de naciones sometidas a dictaduras de izquierda.

Hoy En nombre de millones de hondureños que amamos y defendemos la democracia, quiero expresar mi más profunda gratitud a la congresista @RepMariaSalazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por su incansable y valiente labor para impedir que el Socialismo… pic.twitter.com/FTvW3CitNn — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 9, 2026

“Su firmeza ayudó a proteger el derecho del pueblo hondureño a elegir libremente a sus autoridades”, destacó el presidente del Congreso Nacional.

Confirmó que la invitó a que visitara Honduras y que Salazar aceptó viajar al país, considerando la llegada como una oportunidad para que el pueblo hondureño le exprese directamente su agradecimiento.

Señaló que si el 19 % de la población no le gusta esta figura, refiriéndose al porcentaje de votos que tuvo el Partido Libertad y Refundación (Libre) el año pasado, el resto de los hondureños reconoce y valora su compromiso con la democracia del país. AG