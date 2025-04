Zack Snyder dirigirá y escribirá una película sobre la UFC llamada ‘Brawler’

Los Ángeles (EEUU) – El director Zack Snyder se ha asociado con la UFC para dirigir ‘Brawler’, una película sobre un luchador que surge de las duras calles de Los Ángeles para conseguir una oportunidad en el campeonato de la UFC.

El director más conocido por su trabajo en películas de acción y superhéroes colaborará con Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí y dueño de la revista de boxeo The Ring, y con Dana White, presidente de la UFC, quienes serán productores ejecutivos junto a Deborah Snyder, de acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter.

«Detrás de cada gran luchador está la historia de cómo lo consiguió. La UFC es el líder mundial en deportes de combate, y me siento honrado de colaborar con ellos para contar esta increíble historia», dijo Snyder en un comunicado publicado por medios estadounidenses.

En paralelo a este proyecto, Snyder está desarrollando con su casa productora Stone Quarry un largometraje, aún sin título, para Netflix, que se centrará en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Recientemente, el director de 59 años estrenó en esa misma plataforma la serie ‘Twilight of the Gods’ y antes de eso había dirigido las películas ‘Army of the Dead’ o ‘Rebel Moon’.

Snyder es reconocido también por filmes de DC como ‘Wonder Woman’, ‘Justice League’ o ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’. EFE