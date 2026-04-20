Yurina Melara imagina a su país cien años adelante en la distopía ‘El Salvador 2125’

Los Ángeles – La escritora Yurina Melara proyecta el futuro de su país natal en su nueva novela, ‘El Salvador 2125’, una distopía en la que, a pesar de las innovaciones tecnológicas y el desarrollo, “los problemas siguen siendo iguales” en la sociedad cuscatleca cien años adelante, según dijo la autora.

“Me puse a imaginar qué va a pasar en el próximo siglo con El Salvador y encontré que en muchos aspectos la desigualdad continúa”, dijo Melara en entrevista con EFE.

La salvadoreña-estadounidense construye en su nuevo libro a Nova Cuscatlan, una ciudad donde la inteligencia artificial y la energía solar se han integrado en los rascacielos que se erigen en pleno siglo XXII, demostrando que los avances han llegado a la capital de este pequeño país, que convive con el cambio climático.

Pero en la imaginación de Melara, el desarrollo, traído de la mano de las multinacionales y las tecnológicas, no ha llegado a todo el país. Justo en la periferia de esta capital el futuro “pareciera desaparecerse” dejando al tiempo detenido, en una referencia a la actualidad.

“Si ahora nos vamos cien años atrás, veremos que muchas cosas han cambiado, pero en muchos aspectos la sociedad permanece igual”, argumenta la escritora radicada en Los Ángeles.

La juventud como protagonista

La novela arranca con la desaparición de Anya, una joven de la periferia que es raptada, cuando va en camino a reunirse con su amiga Metzli.

Las autoridades no darán ninguna prioridad al caso, lo que obliga a Metzil y otros jóvenes a iniciar una carrera contra el tiempo para encontrar a Anya.

Pero en su investigación, el grupo se topará con un sistema corrupto y una corporación que busca extender la vida de las personas, sin importar el precio que se tenga que pagar para lograr este avance.

“En Nova Cuscatlan la ciencia sigue avanzando a pasos agigantados, pero los problemas de las personas siguen siendo los mismos”, insiste la autora.

Como en ocasiones anteriores, Melara ha puesto el peso de la historia en una mujer valiente y fuerte, que pueda tomar las riendas de su propia vida y luchar por ella y por su comunidad.

El futuro del subdesarrollo

La apuesta de la escritora va más allá de una simple novela. Explica que quiso ficcionar en su nuevo libro a un país como El Salvador para romper con la narrativa de que el futuro “gira alrededor” de potencias mundiales como Estados Unidos y China.

“Muy pocos se ponen a pensar en cómo estará el tercer mundo en el siglo XXII, mucho menos en El Salvador, el país más pequeño del continente americano”, señala.

Para Melara, en Estados Unidos el futuro de Centroamérica es algo secundario o algo que no está en el imaginario de su sociedad.

Su objetivo con esta historia es mostrar cómo las sociedades continuarán enfrentando los mismos desafíos, si no se cumple con la máxima de que las personas son el elemento principal, según explica.

“Como humanidad debemos pensar en los países, las sociedades y las comunidades menos favorecidas y cómo vamos a ayudar para que salgan adelante”, propone la autora.

Además, busca desarrollar las novelas futuristas, algo poco explorado por los escritores cuscatlecos.

‘El Salvador 2125’ es la cuarta novela de ficción de Melara, una periodista que se estrenó en la literatura con su trilogía política ‘Todo Personal’.

Melara inicia esta semana una gira de lanzamiento de su libro que estará disponible inicialmente en Estados Unidos y El Salvador.

Su meta también es atraer a lectores jóvenes. “Ellos construirán el futuro de las nuevas generaciones, sobre ellos recae también una responsabilidad y una necesidad de crear conciencia”, puntualiza. EFE