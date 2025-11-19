Yummi Pops se alía con Operación Sonrisa para aportar a las cirugías constructivas

Tegucigalpa – Hay historias que comienzan con un gesto sencillo y terminan cambiando vidas. Yummi Pops y Operación Sonrisa Honduras vuelven a unirse para continuar una causa que ha devuelto salud y confianza a cientos de niños y niñas con labio y paladar hendido.
A través de esta alianza, cada vez que eliges Yummi Pops Palomitas o Yummi Pops Nacho, en sus presentaciones personales o familiares, se aportará para que más pequeños puedan recibir cirugías reconstructivas, atención médica integral y acompañamiento especializado.
Desde 2016, Snacks Yummies y Operación Sonrisa Honduras han colaborado de forma constante, llevando esperanza a quienes más lo necesitan.
Durante estos años, la alianza ha impulsado 13 eventos de recaudación de fondos y 12 programas quirúrgicos, logrando beneficiar a más de 170 niños y niñas que hoy pueden hablar, alimentarse y sonreír con seguridad.
En total, el apoyo de Yummies a esta causa ha significado más de tres millones de lempiras en donativos, tanto en efectivo como en especie.
Asimismo, se ha invertido 253 mil 174.64 lempiras en infraestructura médica como la clínica dental de Operación Sonrisa que fue inaugurada en mayo de 2022, y donde se ha brindado más de cuatro mil 350 consultas.
Esta colaboración demuestra que los pequeños actos pueden tener un enorme impacto. Yummi Pops invitó a todos los hondureños a unirse, compartiendo este mensaje y eligiendo
conscientemente un producto que representa alegría, sabor y solidaridad.
En Honduras, uno de cada 500 niños nace con labio y/o paladar hendido, una condición que puede afectar su alimentación, su lenguaje y su desarrollo emocional, pero con una cirugía oportuna y el acompañamiento adecuado, pueden recuperar su bienestar y su sonrisa.