Yoro escenario de 20 masacres que dejaron 69 muertos en 40 meses

Tegucigalpa – Unas 69 personas perdieron la vida violentamente y más de una docena de heridos es el saldo trágico registrado en una veintena de muertes múltiples que tuvieron como escenario el departamento de Yoro, en los últimos 40 meses (diciembre 2022, marzo 2026) reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

– En los últimos 40 meses (diciembre 2022 a marzo del 2026), al menos, 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de 112 muertes múltiples de tres o más víctimas, sin embargo, el 61 % se concentra en Francisco Morazán (21), Yoro (20), Cortés (14) y Olancho (13).

Localizado en la zona centro y norte de Honduras, Yoro se ubica, durante este período, como el segundo departamento con el mayor número de muertes múltiples con 20, únicamente superado por las 21 que tuvieron como escenario el departamento de Francisco Morazán, en la zona central del país.

En este escenario de violencia, al menos 8 municipios del departamento de Yoro reportaron la muerte de tres o más personas en el mismo hecho violento, El Progreso (4), Olanchito (4), Victoria (3), El Negrito (3), Morazán (2), Sulaco (2), Santa Rita (1) y Yoro (1).

Se estima que, alrededor del 9% de las muertes violentas que se registraron en los últimos 40 meses en el departamento de Yoro, fueron en escenarios múltiples de tres o más víctimas.

Entre las víctimas figuran más de medio centenar de hombres, siete mujeres, y alrededor de media docena de niñas y niños.

En diciembre del 2022, el departamento de Yoro registró dos muertes múltiples, cuatro en el 2023, cinco en el 2024, seis en el 2025 y tres en lo que va del 2026.

Según el Conadeh, el fenómeno de las muertes múltiples o “masacres” se ha incorporado y es parte del capítulo de la violencia homicida que afecta el territorio nacional.

En los últimos 40 meses, al menos, 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de 112 muertes múltiples de tres o más víctimas, sin embargo, el 61 % se concentra en Francisco Morazán (21), Yoro (20), Cortés (14) y Olancho (13).

La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que el Estado hondureño tiene el deber de garantizarle a la población su derecho a la seguridad y, en particular, el derecho a la vida.

Cuestionó el alto grado de impunidad con que actúan quienes se dedican a cometer este tipo de hechos violentos contra la vida de las personas.

El clima de terror que se vive en el país es el “abono” para que muchas familias hondureñas se estén desplazando forzadamente de sus lugares de residencia por temor a perder sus vidas.

El Conadeh considera que es de suma importancia que se abra una investigación seria sobre el capítulo de las muertes múltiples de personas en el país y evitar que las mismas queden en la impunidad.

Agregó que, las autoridades hondureñas deben poner en práctica medidas preventivas y realizar investigaciones efectivas que conduzcan a la identificación de los culpables y se les aplique la ley a los responsables de tan abominables hechos violentos.

El Conadeh considera de vital importancia que exista mayor unidad entre pueblo y gobierno para enfrentar la inseguridad que vive el país y defender el derecho a la vida, que se ha visto afectada por las constantes muertes múltiples y los atentados a la integridad física de las personas.

En lo que va del 2026, se han registrado cinco muertes múltiples de las cuales tres se registraron en Yoro, una en Atlántida y una en Lempira que dejaron un saldo de, al menos, 20 personas muertas. JS