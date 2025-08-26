spot_imgspot_img
Frase del día

“Yo quiero decirles a todos aquellos que tienen la tentación de comprar un voto que están faltando a la dignidad del pobre. No se puede humillar al pobre por unos lempiras. No crean que dándole dinero para comprar un voto van a aliviar la pobreza”.

Por: Proceso Digital

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

