Frase del día“Yo quiero decirles a todos aquellos que tienen la tentación de comprar un voto que están faltando a la dignidad del pobre. No se puede humillar al pobre por unos lempiras. No crean que dándole dinero para comprar un voto van a aliviar la pobreza”.Por: Proceso Digital26 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga Noticias recientes Portada PolíticaCossette López afirma que ya tiene listo su voto por adjudicación del TREP FarándulaFrank Miami anuncia su nuevo álbum “El Pescador” Al DíaGobierno de Trump se enfurece por artículo que cuestiona gestión de Witkoff con Putin PolíticaUrge aprobación del reglamento de observación electoral InternacionalesOrtega y Murillo nombran a un nuevo jefe de las fuerzas policiales de Nicaragua