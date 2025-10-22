“Yo no he emitido voto sobre impresiones de papeletas”: Cossette López

Tegucigalpa– «Yo no he emitido voto sobre impresión de papeletas», afirmó esta noche, a través de sus redes, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, quien también aclaró que el CNE no tiene atribución de votar si obedece o no una orden del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Detalló que las órdenes emitidas por los órganos jurisdiccionales no están sujetas al voto del órgano que debe ejecutarlas.

Agregó que el CNE no tiene atribución de votar si obedece o no una orden del TJE.

“Las medidas cautelares deben respetarse igual que se han respetado las ordenadas por otros órganos y más allá de nuestras opiniones, no nos corresponde juzgar su legitimidad como acto”, recordó.

Apuntó que la medida debe ser provisional y corta, eso sí, no puede extenderse hasta poner en riesgo la elección. La obediencia a la ley y al orden institucional es irrestricta.

La reacción de López tras la carta emitida por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, con respecto a la impresión de papeletas en los departamentos de Olancho y Valle. IR