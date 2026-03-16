“Yo no he culpado a expresidente Hernández”, dice “El Fantasma” vinculado en la muerte del hijo del expresidente Lobo capturado en EEUU

Tegucigalpa– Gerson Cuadra Soto, conocido con el alias de “El Fantasma” y actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, negó haber confesado su participación en el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, ni haber implicado al también expresidente Juan Orlando Hernández como responsable del crimen.

En un video difundido recientemente, Cuadra aseguró que nunca realizó tales declaraciones ante autoridades estadounidenses.

“Nunca confesé el asesinato de Said Lobo ni mencioné al expresidente Juan Orlando Hernández como responsable”, enfatizó.

Sus afirmaciones surgen en respuesta a las recientes declaraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien vinculó el caso directamente con Hernández, basándose en información que —según dijo— le habría proporcionado agentes federales de Estados Unidos relacionadas con supuestas confesiones de Cuadra.

Declaración de Cuadra en video difundido por HCH :

“Mi nombre es Gerson Cuadra, estoy haciendo este video desde una cárcel en los Estados Unidos, hago este video tomando en cuenta que ya me hicieron famoso pero no de la forma que me hubiera gustado, tal vez un gran predicador o un gran pastor, pero, todo lo contrario, aunque mi corazón siempre ha estado cerca de Dios, hago este video para desmentir las acusaciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual dijo que desde Estados Unidos viajaron a él agentes del FBI para decirle que yo había declarado y aceptado culpabilidad sobre el asesinato de su hijo y que además había declarado y mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández que me había pagado por hacer tal hecho y que también había declarado sobre otras personas, con seguridad digo que eso es una gran y total mentira”, reveló.

“En ningún momento he declarado ni he mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que me ha pagado por hacer tal hecho y tampoco he mencionado a demás personas, eso es mentira, no creo que agentes del FBI de una agencia tan importante viajen a Honduras a decir mentiras de esa magnitud, todo eso es una gran mentira, vuelvo y repito, nunca he dado declaraciones al FBI aceptando culpabilidad sobre tal hecho, en ningún momento he declarado o mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández ni a ninguna persona, todo eso es mentira”, sostuvo.

Además, Cuadra Soto afirmó que “no se en que momento termine en medio de la guerra de estos dos grandes personajes, quién soy yo para que me mencionen, la única vez que agentes del FBI vinieron a mí, fue cuando me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me detienen, seguido me leyeron mis derechos y no duró más de 3 minutos, luego fui entregado a los Marshalls y luego a prisión donde sigo hasta hoy, afrontando todo esto como varón, con la fuerza que Dios me da, las personas que quiero y me quieren saben que digo la verdad. Hago este video porque no tengo nada que perder, lo que me queda es Dios y mi familia y eso me basta porque es lo más importante al final, nunca he mencionado al expresidente Hernández, ni a otra persona”, puntualizó. IR.