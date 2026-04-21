“Yo no estoy buscando una candidatura presidencial”, dice Azcona Bocock y llama a construir propuestas sólidas dentro del PL

Tegucigalpa – El dirigente político y empresario inmobiliario, José Azcona Bocock afirmó este martes que no está buscando una candidatura presidencial en el Partido Liberal, al tiempo que llamó a construir propuestas sólidas en esa centenaria institución.

– Analizó que el Partido Nacional tiene el 40 % del mandato del electorado, pero el Partido Liberal tiene un porcentaje casi similar.

– Remarcó que “nuestro electorado no dio ningún mandato al Partido Liberal para ser cogobierno con el Partido Nacional”.

– “El Partido Liberal debe ser un ente diferenciado del oficialismo y debe presentar una propuesta alterna”, estimó.

Durante una entrevista con el periodista Nery Arteaga en HRN, Azcona Bocock reconoció que algunos sectores lo consideran elegible para una candidatura presidencial; sin embargo, dejó claro que no está en la búsqueda de una postulación. “No estoy buscando una candidatura presidencial”, sostuvo.

El empresario cuestionó que en Honduras los proyectos políticos suelen centrarse en figuras individuales y no en propuestas estructuradas. A su juicio, esto deriva en campañas basadas en conflictos personales y no en el debate de soluciones a los problemas del país, una práctica que genera rechazo en la población.

En ese sentido, subrayó que la ciudadanía demanda que la política se enfoque en resolver problemas concretos y no en disputas de facciones. “A la gente no le gusta que el espacio para resolver sus problemas esté ocupado por conflictos personales”, valoró.

Salvador Nasralla.

Aspiraciones de Nasralla

En el plano político interno, el dirigente abordó el papel del ingeniero Salvador Nasralla, a quien reconoció como una figura con un respaldo electoral “bastante significativo” dentro del liberalismo. Adicionó que le dio un logro muy importante al PL que no debe ser visto de menos o considerado como algo fortuito.

“Siempre cuando un candidato logra un resultado así de bueno se vuelve automáticamente el abanderado para el siguiente proceso electoral”, externó el hijo del expresidente José Simón Azcona (QEPD).

Citó que Nasralla ha expresado que están considerando volver a buscar la candidatura del PL. “Creo que es una solución natural que lo haga, pero va a depender de él y de lo que vaya ocurriendo”.

No se atrevió a designar a Nasralla como “el gran elector” de la enseña rojo-blanco-rojo. “Él es el representante de las aspiraciones de mucha gente, no creo que tenga una capacidad de transferir ese mandato como ocurría en el pasado cuando (Modesto) Rodas Alvarado le daba el sombrero a alguien”.

El dirigente liberal también afirmó que el partido recibió un mandato claro de la población para actuar como una fuerza diferenciada del oficialismo, representado por el Partido Nacional. En ese contexto, insistió en que el liberalismo debe presentar una propuesta alternativa y no alinearse automáticamente con el gobierno.

La bancada del PL.

Sin obligación de respaldar al oficialismo

Azcona Bocock se refirió al desempeño del Congreso Nacional y explicó que el país no cuenta con un sistema parlamentario sino un sistema presidencial, por lo que las mayorías deben construirse en cada votación. En ese sentido, defendió que la bancada liberal no está obligada a respaldar en todo al oficialismo y debe actuar conforme al interés público.

“Lo que hay es un gobierno de minorías, ellos no tienen una mayoría porque el Partido Liberal no es ni puede ser parte de una coalición”, reflexionó.

El también exdiputado hondureño criticó que el debate legislativo se ha desviado hacia temas políticos que, a su juicio, representan una distracción frente a problemas urgentes como la seguridad, el manejo de los picos en el precio de los combustibles y las tasas de interés que siguen igual.

El empresario también cuestionó la falta de discusión amplia sobre el Presupuesto General y advirtió que la aprobación acelerada limita la posibilidad de introducir mejoras y controles adecuados.

“El Partido Liberal debe ser un ente diferenciado del oficialismo y debe presentar una propuesta alterna”, estimó Azcona.

En cuanto al gobierno actual, Azcona Bocock reconoció algunos aspectos positivos, como señales de austeridad y humildad en la gestión presidencial, aunque advirtió que persisten prácticas tradicionales en la toma de decisiones, con soluciones que no han demostrado efectividad en el pasado.

Puntualizó que el Partido Liberal no tiene un mandato para actuar como cogobierno, sino para ejercer una oposición responsable. “Debemos trabajar por el bien del país, pero sin asumir una relación de coalición que no corresponde a nuestro sistema político ni al mandato de nuestros electores”, concluyó. JS