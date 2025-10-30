spot_imgspot_img
Frase del día

“Yo le reto al consejero (Marlon) Ochoa a que frente a los medios de comunicación, el pueblo hondureño como testigo nos pongamos un dispositivo detector de mentiras y hablemos de esos audios”.

Por: Proceso Digital

Cossette López | Consejera del CNE

