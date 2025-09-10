spot_imgspot_img
Frase del día

“Yo dudo que no haya observación electoral, la gente se está preparando para ello. Creo que es importante que los tres partidos políticos manifiesten esa voluntad, porque sin duda el partido que se oponga le va a pasar factura”.

Por: Proceso Digital

Julieta Castellanos | Exrectora de la UNAH

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024