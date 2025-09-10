Frase del día“Yo dudo que no haya observación electoral, la gente se está preparando para ello. Creo que es importante que los tres partidos políticos manifiesten esa voluntad, porque sin duda el partido que se oponga le va a pasar factura”.Por: Proceso Digital10 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Julieta Castellanos | Exrectora de la UNAH Noticias recientes FarándulaSpielberg abre la mayor exhibición de ‘Jaws’ y recuerda los sacrificios detrás del éxito Portada DigitalPortada digital, Jueves 11 de Septiembre, 2025 NacionalesDenuncian agresión de policías a dos menores en celebración del Día del Niño en San Francisco de Opalaca Al DíaCiudad de México reporta tres fallecidos y setenta heridos por explosión de camión de gas FarándulaMatthew McConaughey vuelve al cine con filme sobre el peor incendio de California