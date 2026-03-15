Frase del día«Yo creo y estoy seguro, como lo dije, que va a haber una recomposición del crimen organizado y estructuras criminales y de cárteles del país disputándose el poder y las rutas”Por: Proceso Digital15 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Leandro Osorio • comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro. Noticias recientes NacionalesPobladores luchan por sofocar incendio en centro educativo en Guanaja EconomíaDisminuye 0.82 % la tarifa energética en Roatán y Santos Guardiola NacionalesHonduras condena ataques de Irán contra aliados del Golfo y respalda resolución de la ONU Al DíaAccidente en un ferrocarril de Venezuela deja ocho personas heridas Deportes1-0. El Milan pierde ante un Maldini