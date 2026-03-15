Frase del día

«Yo creo y estoy seguro, como lo dije, que va a haber una recomposición del crimen organizado y estructuras criminales y de cárteles del país disputándose el poder y las rutas”

Por: Proceso Digital

Leandro Osorio • comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro.

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