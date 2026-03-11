«Yo apoyaba a Nasralla públicamente”, dice Carlos Urbizo, excandidato presidencial por el Partido Nacional

Tegucigalpa – El excandiato presidencial por el Partido Nacional, Carlos Urbizo, dijo hoy en el programa Doble Vía de Radio América que él apoyaba públicamente al excandidato presidencial por el Partido Liberal Salvador Nasralla.

Explicó que su apoyo estaba condicionado a que se realizarán reformas estructurales en Honduras.

«Yo apoyaba a Salvador Nasralla públicamente a cambio, de que él se comprometiera a llevar a cabo las reformas estructurales, que Honduras grita de necesidad, una de ellas; reforma electoral», declaró.

En cuanto a su filiación política acotó que se considera una persona independiente.

«Yo me considero una persona independiente, no tengo partido, yo he sido siempre un profesional, imparcial, objetivo, nadie me puede señalar que yo por sectario he defendido al Partido Nacional cuando no le ha correspondido», indicó.

Urbizo participó en las elecciones internas bajo el movimiento Renovación y Transformación, pero cedió su lugar a Roberto Martínez Lozano.

“Es un honor para mí lanzar mi candidatura y llegar juntos a la Casa Presidencial; he sido nacionalista por tradición y por convicción y tuve el honor de ser presidente del Comité Central del Partido Nacional en 1999”, declaró el día que presentó su candidatura. (RO)