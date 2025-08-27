Yerno de Perfecto Enamorado acusado de terrorismo denuncia amenazas a muerte

Tegucigalpa – José Varela, yerno de Perfecto Enamorado, uno de los tres imputados por terrorismo, denunció ante el Ministerio Publico que está siendo objeto de amenazas a muerte.

“Te vamos a matar”, “Cállate sino queres acompañar a tu suegro”, “Queres estar en el cementerio”, son algunas de las amenazas que ha recibido Varela.

Responsabilizó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro si le pasa algo a él o alguien de su familia

Varela señaló que hay tres carros que vigilan los movimientos de él y el de su familia.

“Tenemos que poner los pies sobre la tierra, ya basta lo que están haciendo contra el pueblo, no queremos un país comunista, tenemos que salir a votar masivamente el próximo 30 de noviembre”, indicó.

El joven pidió a la Fiscalía iniciar una investigación de dónde están llegando esas amenazas.