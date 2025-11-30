Yaudet Burbara ejerce el sufragio y pide extender horario de votación ante masivas filas en San Pedro Sula

Tegucigalpa- El candidato a la Alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Nacional, Yaudet Burbara, ejerció su voto este domingo en medio de una jornada marcada por filas extensas y una afluencia que calificó como “masiva” en la capital industrial.

Burbara votó en el centro educativo Pablo Menzel, donde constató personalmente que las filas seguían creciendo conforme avanzaban las horas. “Las filas son muy largas y se tendrá que extender la hora de votación”, declaró tras emitir su sufragio, señalando que el flujo de ciudadanos no ha disminuido desde tempranas horas de la mañana.

El aspirante nacionalista instó a la población a seguir acudiendo a las urnas y a no desanimarse ante las largas esperas. “Es importante que todos ejerzan su derecho al voto y contribuyan a esta gran fiesta cívica que vive nuestro país”, expresó.

Burbara aseguró que ha recorrido varias Juntas Receptoras de Votos (JRV), en distintos puntos de la ciudad, y en todas ha observado el mismo ambiente de entusiasmo entre el electorado. Según afirmó, la participación es “una clara muestra del compromiso de los sampedranos con el futuro de la ciudad”.

La jornada electoral continúa desarrollándose bajo un clima de alta participación en San Pedro Sula, donde ciudadanos, observadores y autoridades coinciden en que la movilización supera las expectativas iniciales.LB