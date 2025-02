Yani Rosenthal reconoce que hay demora en nombramiento de custodios técnicos electorales en el PL

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, señaló que existe una demora en el nombramiento de los custodios técnicos electorales.

– El domingo vence el plazo para acreditar a los custodios electorales.

A través de su cuenta de red social “X”, Rosenthal compartió la preocupación del precandidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, que los demás movimientos no se prestarán a no cubrir los puestos de custodios técnicos electorales para no control biométrico ni transmisión electrónica de las actas.

En ese sentido, el presidente del CCEPL recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) instruyó a que presentara sus propuestas de custodios.

Compartimos la preocupación expresada por @SalvaPresidente respecto a la demora en el nombramiento de los custodios. El @CneHonduras ha instruido al @PLHonduras que presente sus propuestas y el CCEPL ha delegado estas responsabilidades de manera equitativa a cada movimiento,… https://t.co/iPd8d2qUJq — Yani Rosenthal 🇦🇹 (@yanirosenthal) February 22, 2025

Añadió que el CCEPL delegó las responsabilidades de nombramientos de custodios técnicos electorales a las corrientes.

Indicó que el plazo de nombramiento de los custodios vence el domingo a la medianoche. “Si los movimientos no cumplen con este plazo, el CCEPL se verá obligado a redistribuir las tareas”, advirtió. AG