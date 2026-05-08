Yani Rosenthal afirma que denuncias de Roberto Contreras sobre fondos de campaña “sí tienen asidero”

Tegucigalpa- El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Rosenthal, aseguró que las denuncias realizadas por el alcalde sampedrano Roberto Contreras sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de campaña “sí tienen asidero”, ya que están relacionadas con requerimientos de información realizados por la Unidad de Política Limpia.

Rosenthal explicó que es importante diferenciar entre las finanzas del Partido Liberal y la cuenta personal utilizada para la campaña presidencial de Salvador Nasralla.

“Las denuncias de Roberto sí tienen asidero porque corresponden a solicitudes de información y subsanación que la Unidad de Política Limpia ha remitido al Consejo Central Ejecutivo y a Salvador”, manifestó en declaraciones a RCV.

El dirigente liberal confirmó que actualmente existe una auditoría en curso y que, dentro de ese proceso, las autoridades han solicitado información adicional sobre varios de los puntos señalados públicamente por Contreras.

No obstante, aclaró que su interés principal es que las finanzas del Partido Liberal se mantengan transparentes y ordenadas, mientras que los cuestionamientos relacionados con la cuenta de Política Limpia corresponden directamente al manejo personal de Nasralla.

“El tema de la cuenta de Política Limpia de Salvador es un tema personal de él y él lo aclarará”, expresó.

Rosenthal recordó que durante su candidatura presidencial hace cuatro años decidió no abrir una cuenta personal para manejo de campaña y que todas las aportaciones fueran administradas a través de las cuentas oficiales del partido, con el objetivo de simplificar los controles y garantizar mayor transparencia.

Asimismo, indicó que en su momento recomendó a Nasralla utilizar el mismo mecanismo, aunque finalmente el ahora excandidato manejó directamente sus finanzas de campaña mediante una cuenta personal.

“Los cuestionamientos son contra la cuenta personal de él”, reiteró.

Finalmente, sostuvo que las declaraciones de Roberto Contreras coinciden con los requerimientos de información que la Unidad de Política Limpia ha remitido al Partido Liberal en el marco de la auditoría que se desarrolla actualmente.LB