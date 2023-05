Yani niega presiones suyas para apartar a Rafael Canales de Junta Proponente

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal negó presiones de su parte para apartar al presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales como representante gremial en la Junta Proponente de candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.

– Prefiero estar al margen y no prestarme a las componendas políticas y lo que deciden tras bambalinas, señaló Canales.

Lamentó los señalamientos del titular del CAH, Rafael Canales, y denunció que éste lo llamó telefónicamente el pasado viernes para informarle que se postularía para ser el representante gremial en la Junta Proponente.

“Otra persona me llamó y me dijo que Rafa se postularía y le contesté que era un tema en el que no me involucraría, y por lo tanto rechazo estas aseveraciones de estoy en componendas o tratando de influir en las aspiraciones de Rafael Canales en la Junta Proponente”, afirmó.

Dijo estar sorprendido por las declaraciones de Canales, en vista que los une una amistad de más de 15 años.

Acentuó que “no tengo interés de tener injerencia en los asuntos del Colegio de Abogados, al señor Nery Galo que él menciona ni lo conozco, ni sé quién es, nunca he platicado con él”.

Respuesta de Canales

Rafael Canales negó que le haya dicho a Rosenthal que se propondría, “le pedí una cita a través de una tercera persona ya que no me habla hace siete meses porque me tildó de traidor cuando Mario Urquía quedó de representante de la Junta Nominadora ya que querían poner a otra persona y yo hice un proceso democrático”.

Fue él -siguió Canales- y no yo, no platicamos del tema sino de otros asuntos. “Pagué un costo político siete meses, me tildaron de traidor porque quedó Mario Urquía (para elección de la CSJ), ahora se quiere interponer, no seré burla del proceso”, externó.

Finalizó que los togados Jorge Herrera, Alejandro Hernández, Pedro Vásquez, entre dos y tres más elegirán al representante del CAH en la Junta Proponente. JS