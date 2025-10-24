Yamaha Honduras lanza la nueva FZ25: La evolución del estilo urbano

Tegucigalpa– Yamaha Honduras, a través de Ultramotor y Motomundo lanzó hoy el modelo renovado de la FZ25, una motocicleta urbano-deportivo de 250cc, que combina la tecnología de vanguardia con un diseño moderno y eficiente, elevando la conducción tanto en ciudad como en carretera.

El lanzamiento oficial de la FZ25 se transmitió en vivo en las redes sociales de Ultramotor Yamaha, donde los asistentes pudieron ver a detalle cada una de las características de la moto, destacando su diseño, desempeño e innovación.

“La nueva FZ25 es el resultado de la continua evolución de Yamaha hacia la innovación y la seguridad. Este modelo está diseñado para quienes buscan una moto que combine eficiencia y tecnología de última generación, todo dentro de un paquete urbano-deportivo”, comentó Xavier Villeda, Gerente de Marca Yamaha Honduras.

Innovación y conectividad

Una de las principales innovaciones de la nueva FZ25 es su tecnología de conectividad Y-Connect, que permite a los motociclistas vincular su teléfono móvil con la moto a través de la app Yamaha Connect, brindando información en tiempo real sobre consumo de combustible, cronograma de mantenimiento, ubicación del vehículo y notificaciones inteligentes.

La nueva FZ25 incorpora un motor Blue Core de 249cc, que ofrece una combinación ideal de potencia, eficiencia de combustible y durabilidad, ahora con 21.3hp, perfecta para el día a día y recorridos en carretera.

Además, la motocicleta incluye frenos ABS en ambas ruedas, lo que mejora la seguridad del conductor al evitar el bloqueo de las llantas durante frenadas bruscas o en superficies resbaladizas. Este sistema de frenos avanzados garantiza mayor control y estabilidad, incrementando la confianza en diversas condiciones de manejo.

En términos de diseño, la FZ25 evolución con un modelo que se caracteriza por su estética, robusta y deportiva, que se destaca por una iluminación LED en el faro, direccionales y luces de stop, mejorando la visibilidad y otorgando un aspecto más moderno y agresivo. El tablero digital LCD proporciona al conductor información clara y precisa sobre los parámetros más importantes de su moto, asegurando un control total durante el viaje.

Respaldo y confianza

La FZ25 ya está disponible en las 102 tiendas Ultramotor y Motomundo a nivel nacional, para más información los interesados pueden obtener más detalles sobre el modelo, sus características y disponibilidad en sitio web oficial de Yamaha Ultramotor Yamaha – Yamaha Honduras

“Quienes adquieran este modelo, contarán con el respaldo de repuestos originales, lubricantes Yamalube, cascos y accesorios certificados para protección y conveniencia, además de la garantía y el soporte técnico de personal capacitado por Yamaha. Por eso y más, nos conocen como la japonesa más confiable”, expresó Leonardo Torres, subgerente de Yamaha Honduras. IR