“Ya verán”, la respuesta de Trump sobre posibles ataques de EEUU contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este domingo que se realice ataques contra el cartel del narcotráfico «Cartel de los Soles» en Venezuela tras el despliegue militar en el Caribe.

“Ya verán”, respondió el líder republicano al ser consultado sobre si evalúa ordenar ataques contra el narcotráfico en el país caribeño.

Este mensaje tiene lugar días después de que el presidente norteamericano advirtiera que cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza para las fuerzas de su país en la región será derribada, luego de que la semana pasada se registrara el sobrevuelo de cazas venezolanos sobre un buque militar estadounidense en el mar Caribe

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, es acusado por la justicia norteamericana de liderar el Cartel de los Soles, y amenazó con una “lucha armada” si se produce una agresión militar.

El episodio que incrementó las tensiones se produjo cuando aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense dedicado a operaciones antidrogas cerca de las costas de Venezuela.

Tras el incidente, el Pentágono desplegó de inmediato una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, reforzando la presencia militar en la zona.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes, Trump declaró que la decisión de responder ante futuras aproximaciones peligrosas recaerá en el mando militar y enfatizó: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe forma parte de una operación antidrogas que, en las últimas semanas, ha movilizado uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en la región.

Ocho barcos militares equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear patrullan las aguas cercanas a Venezuela, mientras que los cazas F-35 se encuentran en una base aérea en Puerto Rico. PD