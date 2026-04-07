Ya son 36 años que lleva el impuesto a los combustibles y ningún gobierno lo ha quitado: Julio Raudales

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales recordó hoy que ya son 36 años que lleva el impuesto a los combustibles y ningún gobierno lo ha quitado.

“Este impuesto afecta la competitividad del país, ya que encarece los costos de producción y desincentiva la inversión extranjera, porque muchas empresas prefieren instalarse en otros mercados con menores costos en combustibles”, lamentó.

Actualmente el Gobierno de Honduras percibe en impuestos por combustible aproximadamente 24.56 lempiras por galón en gasolina superior, 20.43 lempiras en regular y 11.02 lempiras por galón de diésel.

Varios sectores han propuesto eliminar parcialmente o en su totalidad este impuesto para aliviar el bolsillo de la población que resiente los altos costos de los derivados del petróleo.

En 14 semanas que transcurren de este 2026 la estructura de precios de los derivados del petróleo subió de entre 27 y 61 lempiras por galón en Honduras.

Al inicio del año el galón de gasolina súper tenía un costo de 99.05, pero actualmente se paga en bomba a 134.07, es decir 35.02 lempiras más. Pero el derivado que más se ha incrementado es el queroseno con 61.54 lempiras por galón. De 77.44 pasó a 138.98 lempiras por galón.

Pese a las múltiples propuestas de eliminar este impuesto, el economista Julio Raudales externó que sí ningún gobierno lo ha quitado en 36 años existe poca probabilidad que sea eliminado. (RO)