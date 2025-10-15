Ya son 13 los muertos en Honduras por temporal que no cesa

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este martes que 13 personas han fallecido a causa de las inundaciones a nivel nacional.

Asimismo, Copeco reportó dos personas lesionadas, tres heridos, un desaparecido y el rescate de 37 sujetos.

Igualmente, confirmó que cuatro mil 884 familias han sido afectadas por las precipitaciones, 927 están damnificadas y 76 han sido evacuadas.

También registró 23 mil 799 han sido afectadas por las lluvias, dos mil 347 damnificadas y 350 evacuadas.

Respecto a las viviendas, mil 770 están dañadas y 71 destruidas.

Finalmente, Copeco detalló que 68 comunidades están incomunicadas.

Copeco emitió Alerta Roja por un período de 24 horas en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Mientras, que la Alerta Amarilla es para los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y el resto de Francisco Morazán.

Asimismo, los departamentos de Olancho, Copán y Santa Bárbara se quedan con Alerta Verde.

Igualmente, los municipios aledaños al río Ulúa se decreta Alerta Verde: Pimiente, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; el ramal del Tigre en Tela en Atlántida. AG