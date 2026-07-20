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Ya pasó el distractor del mundial, ahora regresamos a nuestra realidad: las masacres, lamenta Codeh

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, señaló este lunes que “ya pasamos el distractor del mundial”, ahora Honduras regresa a su realidad, las masacres.

El defensor de derechos humanos lamentó la cantidad de asesinatos múltiples que se han suscitado este año en el territorio nacional.

 Honduras contabiliza este 2026 un total de 20 masacres u homicidios múltiples que dejan luto y dolor en cientos de familias.

“Los feminicidios también están a la orden del día, lamentablemente este es el país que tenemos”, reprochó Maldonado.

A renglón seguido, expuso que la última masacre se suscitó en el departamento de Atlántida el que a su criterio las autoridades nunca han querido intervenir.

La violencia en Honduras no distingue edades ni parentescos,  reflexionó.

El defensor de derechos humanos exhortó a las autoridades a tomar las medidas correspondientes para “romper el ciclo de la violencia” en Honduras”. (RO)

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-
2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-
3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos
4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos
5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos
6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos
7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril 3 muertos
8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril 5 muertos
9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos
10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-
11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos
12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos
13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos
14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos
15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos
16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos
17.- San Pedro Sula, Cortés/13 de junio –3 muertos
18.- Yoro, Yoro/15 de junio –3 muertos
19.- El Negrito, Yoro/2 de julio –3 muertos
20.- La Ceiba, Atlántida/ 19 de julio –4 muertos

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