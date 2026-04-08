“Ya paremos con tanto circo y empecemos de una vez a sacar adelante a Honduras”: Roberto Contreras

Tegucigalpa – “Ya paremos con tanto circo y empecemos de una vez a sacar adelante Honduras”, clamó hoy el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

En ese orden, pidió a la clase política del país terminar con el tema de los juicios políticos y comenzar a trabajar por el país.

Honduras tiene problemas de salud, educación y económicos, enumeró.

Insistió que la clase política debe ya dejar los ataques y centrarse en trabajar por Honduras.

La clase política del país se enfrasca en debates como el juicio político o la eliminación de la figura de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional y deja de lado los temas torales como la crisis provocada por el constante aumento al precio de los combustibles.

El edil de la ciudad de San Pedro Sula exhortó a “dejar el circo político” y trabajar por la nación.

El Congreso Nacional sometió a juicio político al exfiscal Johel Zelaya.

También busca los consensos necesarios para someter a esta figura jurídica a otros funcionarios.

Cabe señalar, que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó el martes que hay solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin precisar los nombres. (RO)