Ya no reclamemos la CICIH, pidamos lo que podemos hacer por nosotros mismos, dice expresidente del Cohep

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Amílcar Bulnes pidió este fin de semana dejar de estar reclamando una Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) y hacer lo que nos compete para fortalecer los órganos internos de justicia.

– Este domingo vence el memorandum de entendimiento entre Honduras y la ONU para negociar la instalación de la CICIH.

Recordó que el anterior gobierno instaló la MACCIH por la presión de la marcha de las antorchas, pero cuando vieron que esas antorchas se habían apagado, aunque estaban humeantes todavía, decidieron no extender el convenio que finalizó en 2020.

Esa situación fue aprovechada por el Partido Libre para poner el tema como bandera de lucha, pero ahora bajo el nombre de CICIH. Sin embargo, ya en el poder han sido sólo tardanzas y excusas para no instalar el cuerpo anticorrupción e incluso ellos mismo ya lo reconocieron que ya no hay tiempo para hacerlo.

A la par -expuso Bulnes- se ha dicho hasta la saciedad que no era necesario traer un organismo internacional, que simplemente había que fortalecer lo que había, nuestra justicia, pero tampoco se hizo.

“Han tenido más de tres años para hacer todo lo posible predicando con el ejemplo, asimiento posiciones responsables de cara al país que queremos, a demostrar que no necesitabamos que no venga nadie de afuera. Pido que ya no reclamemos la CICIH, hagamos lo que tengamos que hacer por nosotros mismos”, esbozó.

El empresario puntualizó que a la población hondureña le urgen otros temas, como las oportunidades de empleos, precios de la canasta básica, la seguridad y la salud. JS