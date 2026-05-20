«Ya no pensamos en producir leche o carne, sino en mantener vivas a las vacas» clamor de ganaderos del sur

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Ganaderos de Choluteca, Mario Argeñal, lanza un desesperado «SOS» al Gobierno ante una sequía “devastadora” que ya registra muerte de ganado y pozos secos por temperaturas que superan los 45 grados.

– En este momento «no queremos asistencia técnica, necesitamos alimento», Ya se registra la muerte de 13 vacas, exteriorizó el ingeniero Argeñal.

Con suma preocupación el dirigente dijo que la zona sur del país enfrenta una crisis agropecuaria sin precedentes. Argeñal, declaró que a la fecha actual hay una situación de «calamidad total» debido a una prolongada sequía que mantiene al sector ganadero al borde del colapso, con reportes alarmantes de deshidratación, escasez crítica de agua y las primeras muertes de semovientes.

Un verano inclemente mantiene los pastos y cultivos reducidos a cero en la zona sur, según reporte de los ganaderos.

Las severas condiciones agroecológicas de la región se han agudizado tras un ciclo de invierno previo sumamente deficitario, conectando directamente con un verano inclemente que mantiene los pastos y cultivos reducidos a cero, lamentó el ganadero.

«El agua está desapareciendo de las presas, de las quebradas; los ríos se están secando de manera estrepitosa y alarmante. A esto se le suman altas temperaturas que en las partes altas ya registran hasta 48 grados Celsius. Es una crisis. Ya no estamos hablando de producir carne o leche, estamos hablando de qué hacer en este momento para mantener vivas a nuestras vacas», lamentó Argeñal.

Un panorama desgarrador

El dirigente ganadero describió el impacto humano y económico que sufren los productores locales al constatar los estragos del cambio climático en sus hatos, sin ser alarmistas dijo que . «Con dolor en el alma vi 13 vacas caídas por hambre, por deshidratación… totalmente estresadas», relató, advirtiendo que, aunque el registro actual de ganado muerto aún es bajo, la situación podría tornarse catastrófica en cuestión de días.

Las temperaturas en la zona sur son extremas se mantienen arriba de los 40 grados.

La crisis ya trascendió las fincas y golpea directamente la economía local. Según el titular de la AGACH, los puestos de venta de carne en los mercados regionales están cerrando debido al desabastecimiento, y los escasos productos disponibles carecen de la calidad óptima para el consumo.

Ante la urgencia, Argeñal confirmó que ya sostuvo conversaciones con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), sin embargo, enfatizó que las respuestas burocráticas no resolverán la emergencia inmediata.

Las acciones tienen que ser inmediatas por ello anunció que los ganaderos de la zona, se preparan de forma independiente para trasladar silos y pacas de heno desde cualquier punto del territorio nacional para distribuirlos en la zona sur.

Ante lo que ya consideran una emergencia el sector de ganaderos del sur exige al Gobierno sumarse de manera operativa y logística a este traslado de insumos.

De no coordinarse un auxilio real e inmediato en los próximos 8 días, los ganaderos vaticinan una «fatal estadística» de mortalidad vacuna que diezmará el hato ganadero de la región. LB