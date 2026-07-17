Frase del día«Ya no estamos en campaña política; estamos durante un gobierno en el cual todos debemos colaborar y no sólo pensar cómo voy a adueñar del botín en los próximos cuatro años».Por: Proceso Digital17 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Arquidiócesis de PanamáCardenal Óscar Andrés Rodríguez Noticias recientes USA 2026 - Foto del díaEspaña-Argentina Cifra del día1,887 Frase del día«Nuestra Honduras no debe ser un terreno lleno de cizaña, sino que sembrémoslo lleno de buen trigo que dé fruto, un fruto de justicia,... Usa 2026 - NoticiasLuis de la Fuente, el «padre» de una familia que es campeona del mundo CalientePadre e hijo de 18 meses son asesinados a disparos en Teupasenti, El Paraíso