Frase del día

«Ya no estamos en campaña política; estamos durante un gobierno en el cual todos debemos colaborar y no sólo pensar cómo voy a adueñar del botín en los próximos cuatro años».

Por: Proceso Digital
Arquidiócesis de Panamá

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez

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