Frase del día“Ya me vine del todo a Honduras porque ya no hay persecución política, hay otra presidencia con otro partido que es mi partido, entonces decidimos regresar. Tuvimos que irnos por prevención, fue una recomendación que nos dieron nuestros abogados”.Por: Proceso Digital23 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Ricardo Cardona • Exministra de la Presidencia Noticias recientes DeportesLuis Suárez da otro triunfo a un Inter sin Messi, con susto de Berterame Deportes1-3. Cruz Azul engrosa su historia y alza el trofeo de Campeón de Campeones Jose S. AzconaHonduras y el dominio del idioma inglés: una ventaja comparativa que debe potenciarse René Alfredo Soto¿Una capital o un país sin agua? Crónicas de un periodistaLuz y sombra de la Copa Mundial: Trump colándose y Messi y Ronaldo llorando, además de precios desorbitantes