Frase del día

“Ya me vine del todo a Honduras porque ya no hay persecución política, hay otra presidencia con otro partido que es mi partido, entonces decidimos regresar. Tuvimos que irnos por prevención, fue una recomendación que nos dieron nuestros abogados”.

Por: Proceso Digital

Ricardo Cardona • Exministra de la Presidencia

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